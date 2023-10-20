Чим легко відмити руки після городу: три простих способи

UAportal підготував добірку домашніх засобів для очищення рук, які сильно забруднилися землею. Ці практичні інструкції та корисні поради значно покращать чистоту та гігієну рук.

Спробуйте потерти милом або лимоном

Домашні засоби можуть ефективно очистити руки, які контактували з землею. Зручним варіантом є використання суміші теплої води та м'якого мила і ретельне тертя.

Ще один натуральний засіб – лимонний сік, який розчиняє бруд і плями. Нанесіть сік на руки масажними рухами, а потім змийте.

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Застосуйте дезінфікуючий засіб або соду

Коли мило недоступне, швидким засобом може стати дезінфікуючий засіб для рук. Обирайте засіб із вмістом спирту не менше 60%. Рясно нанесіть засіб і потріть до повного висихання, щоб знищити мікроби та полегшити видалення бруду.

Паста з харчової соди також ефективна. Акуратно нанесіть суміш на руки, зокрема на сильно забруднені ділянки, і потріть. Змийте водою, щоб руки стали чистими і свіжими.

Скористайтесь розчином з оцту

Оцет може слугувати домашнім засобом для очищення рук від землі. Зробіть розчин з рівних пропорцій оцту і води, а потім нанесіть його на руки за допомогою ганчірки або губки. Потім змийте водою. Завдяки антибактеріальним властивостям оцту, він допоможе видалити бруд.

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