Чим змастити кран, щоб він довго не втрачав блиск: лайфхак від господинь

Внаслідок регулярної взаємодії з водою, крани у ванній кімнаті можуть втратити свою первісну привабливість. Іноді на поверхні може формуватися кальцієвий наліт, який не так легко видалити, проте є спосіб боротьби з небажаним забрудненням.

Сьогодні ми поділимося секретом, як підтримувати кран в ідеальному стані тривалий час. Для цього достатньо нанести на нього трохи олії, повідомляє Телеграф.

Читайте також: Як назавжди позбутися неприємного запаху рушників

Для чого змащувати кран олією

Не потрібно витрачати кошти на спеціалізовані чистячі засоби, щоб ваш кран блищав. Використання звичайної олії може бути чудовою альтернативою. Просто змочіть ватний диск в олії та протріть поверхню крана. Досвідчені господині зазначають, що такий метод не лише видаляє забруднення, але й надає крану додаткового блиску.

Таємниця ефективності олії полягає в її водовідштовхувальних властивостях, які допомагають уникнути появи вапняного нальоту на довгий час.

Щоб підсилити дію, можна перед застосуванням олії очистити кран з допомогою оцту. Нанесіть його на поверхню, залиште на 20 хвилин, а потім акуратно видаліть залишки вологою губкою та витріть насухо чистим рушником.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про лайфхаки, що допоможуть самостійно перевірити якість води вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!