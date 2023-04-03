Чорні кішки і дзеркала: Найпопулярніші забобони в Україні і що стоїть за ними

Заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. UAportal підготував статтю про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Хліб

Хліб є невід'ємним елементом української кухні та культури, і вважається, що його ніколи не можна викидати чи даремно використати. Згідно з українськими забобонами, перевертати буханець хліба догори ногами – погана прикмета. Це може призвести до бідності та голоду в сім'ї.

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Підмітання

В українській культурі вважається, що підмітати будинок після настання темряви – погана прикмета. Вважається, що нічне прибирання приносить бідність та нещастя у сім'ю. Щоб уникнути негативних наслідків, українці завжди підмітають свої будинки вдень.

Яйця

В українській традиції яйця є символом життя та родючості. Яйця прийнято дарувати на Великдень, і вони часто використовуються у різних ритуалах та звичаях. Однак вважається, що ніколи не слід давати в дар яйця в непарній кількості, оскільки це може принести нещастя.

Чорні кішки

В українському фольклорі чорні кішки часто асоціюються з невдачею та нещастям. Вважається, якщо чорна кішка перейде вам дорогу, це може принести нещастя. Тому багато українців уникають чорних кішок і вважають їх поганими ознаками.

Дзеркала

В українській культурі вважається, що розбите дзеркало може принести сім років нещастя. Також вважається поганою прикметою виглядати в дзеркало вночі або бачити своє відображення у розбитому дзеркалі. Тому багато місцевих жителів закривають дзеркала на ніч або ставлять їх обличчям до стіни.

Нагадаємо, чи не кожному в дитинстві говорили, що в жодному разі не можна їсти з ножа. Однак не всі знають, звідки пішла ця прикмета і чим загрожує її порушення.

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