Коли жінкам виповнюється 40 років, багато хто з них прагне оновити свій імідж і познайомитися з новими зачісками та образами. Однак важливо знати, що деякі модні тенденції можуть ненавмисно призвести до того, що ви виглядатимете старше, а не молодше.

UAportal підготував чотири відтінки волосся, яких слід уникати після 40 років. Вони можуть бути не найкращим варіантом для омолодження.

Попелястий блонд: Подібність до сивини

Хоча попелястий блонд давно популярний серед молодих жінок, на літніх людей він не справляє такого ж приємного ефекту. Цей тон волосся підкреслює блідість шкіри і привертає увагу до зморшок, вен і почервоніння на обличчі. Замість того, щоб надати молодості, попелястий блонд може ненавмисно підкреслити ознаки старіння, тому краще утриматися від цього відтінку, якщо ви прагнете виглядати більш енергійною та молодою.

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Яскраві відтінки: Дитяча помилка

Сміливі і яскраві кольори волосся можуть здатися привабливими для тих, хто хоче заявити про себе, але після 40 вони можуть здатися незрілими і вимагають уваги. Вибір таких відтінків, як рожевий, зелений або блакитний, може призвести до створення швидше за комічний, ніж стильний образ, і мимоволі додасть вам років. Щоб зберегти витончений і відповідний віку вигляд, рекомендується уникати цих яскравих і помітних тонів.

Чорний колір: Не завжди молодіжний вибір

Чорний колір волосся часто вибирають, вважаючи, що він надає молодшого вигляду. Проте дуже важливо враховувати довгострокові наслідки такого рішення. Видалення пігменту з фарбованого в чорний колір волосся може виявитися досить складним завданням, якщо ви захочете змінити колір волосся в майбутньому.

Крім того, чорне волосся може створювати різкий контраст з кольором обличчя, роблячи шкіру блідішою і підкреслюючи темні кола та зморшки навколо очей. Щоб досягти більш сяючого та живого вигляду, рекомендується розглянути інші варіанти кольору, які доповнять ваші риси обличчя.

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Червоний: Сміливий вибір із застереженнями

У гонитві за кардинальним перетворенням та яскравим кольором деякі жінки обирають червону або яскраво-червону фарбу для волосся. Важливо пам'ятати, що ці відтінки можуть підійти не всім незалежно від віку. Яскраво-червоні відтінки можуть створити разючий контраст з кольором шкіри та очей, потенційно затьмарюючи вашу природну красу.

Крім того, варто відзначити, що для досягнення рудого кольору волосся часто використовується знебарвлення, яке може потенційно пошкодити і без того тендітні локони. Таким чином, жінкам старшого віку необхідно приділяти першочергову увагу догляду за волоссям з огляду на потенційні ризики, пов'язані з цим яскравим вибором.

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