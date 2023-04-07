Що буде, якщо з'їсти яйце з двома жовтками: заборони та забобони

Заборони та забобони в Україні були невід'ємною частиною культурної спадщини протягом століть. Передаючись із покоління до покоління, ці звичаї та повір'я стали важливим аспектом повсякденного життя. UAportal зібрав деякі побутові та сімейні забобони, поширені в Україні

Стукати по дереву

В Україні поширені забобони стукати по дереву після загадування бажання або вираження позитивної думки, щоб запобігти невдачі.

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Прокидати сіль

Вважається, що якщо розсипати сіль на стіл чи землю, це принесе нещастя. Щоб нейтралізувати негативний вплив, прийнято правою рукою кидати щіпку солі через ліве плече.

Яйця

В українській культурі яйця вважаються символом життя та родючості. Вважається, що якщо людина з'їдає яйце з двома жовтками, це знак удачі та процвітання.

Тлумачення снів

В українській культурі заведено вважати, що сни мають значення та сенс. Існує повір'я, що поганих снів можна уникнути, якщо перед сном покласти під подушку шматочок хліба чи часник.

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