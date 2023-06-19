Що робити, якщо розбився ртутний термометр і чому не можна замітати віником

Розбити ртутний термометр може кожен, і UAportal підготував важливі рекомендації щодо того, як ефективно впоратися з цією ситуацією. Ці кроки, спрямовані на безпеку та належне очищення, допоможуть знизити ризики, пов'язані з впливом ртуті.

Провітрити приміщення та залишити його

Якщо ви розбили ртутний термометр, першим і важливим кроком є евакуація з приміщення. Ртуть випаровується за кімнатної температури і може бути небезпечна при вдиханні. Відкрийте вікна та двері, щоб провітрити приміщення та мінімізувати вплив.

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Не торкайтеся ртуті

Уникайте прямого контакту з розлитою ртуттю, щоб уникнути поглинання шкірою або випадкового проковтування. Ртуть легко розпадається на дрібні краплі, що ускладнює її локалізацію. Використовуйте рукавички або будь-які інструменти, наприклад, шматок картону або пластиковий пакет, щоб працювати з ртуттю без прямого контакту.

Зберіть необхідні матеріали для очищення

Щоб безпечно прибрати пролиту ртуть, зберіть наступні матеріали: латексні або нітрилові рукавички, захист для очей (окуляри або захисне скло), пакети Ziplock або герметичні контейнери, картон або твердий папір, клейка стрічка або скотч, ліхтарик.

Зберіть видимі краплі ртуті

Обережно зберіть видимі краплі ртуті за допомогою твердого паперу або картону. Не підмітайте і не штовхайте краплі ртуті, оскільки це може призвести до їх розсіювання та подальшого поширення. Зібрані краплі ртуті помістіть у пластиковий герметичний пакет або герметичний контейнер.

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Використовуйте стрічку для збирання дрібних крапель

Для збирання дрібних крапель або важкодоступних місць використовуйте клейку стрічку або скотч. Притисніть стрічку до крапель ртуті, обережно відклейте її і помістіть у герметичний пластиковий пакет або герметичний контейнер. Повторюйте цей процес, доки не буде зібрана вся видима ртуть.

Перевірте наявність залишкової ртуті

Навіть після видалення видимих крапель на поверхнях або щілинах можуть залишатися залишки ртуті. Використовуйте ліхтарик під невеликим кутом, щоб виявити краплі, що залишилися. Якщо такі виявлені, повторюйте процес видалення крапель доти, доки ділянка не буде очищена від частинок ртуті.

Утилізуйте належним чином ртуть

Зверніться до місцевого відділу охорони навколишнього середовища або охорони здоров'я, щоб дізнатися про належні методи утилізації ртуті. Деякі муніципалітети мають спеціальні пункти здачі або центри небезпечних відходів, де ртуть можна безпечно утилізувати. Ніколи не викидайте ртуть у звичайне побутове сміття і не виливайте її в каналізацію, так як це може завдати шкоди навколишньому середовищу.

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