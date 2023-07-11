Що робити, якщо ви отримали негативний відгук про свій продукт чи послугу: практичні поради, які допоможуть впоратися з критикою

Що робити, якщо ви отримали негативний або несправедливий відгук про продукт чи послугу, яку ви надали

Якщо ви бізнесмен, фрилансер або просто людина, що пишається своєю роботою, негативний відгук клієнтів може дуже засмутити вас. Впоратися з критикою буває непросто, особливо якщо ви доклали максимум зусиль, щоб надати якісний продукт чи послугу. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть вам перетворити негативний зворотний зв’язок на можливість для власного зростання та вдосконалення.

Зрозумійте перспективу

Спочатку слід зробити крок назад і спробувати зрозуміти точку зору співрозмовника. Замість того щоб захищатися, подивіться на ситуацію з іншого боку. Такий емпатичний підхід допоможе вам зрозуміти очікування клієнтів та визначити, ймовірні, проблеми. Пам'ятайте, що навіть дуже неприємний відгук, може надати цінну інформацію для майбутніх починань.

Відокремлюйте емоції від фактів

Коли ви отримуєте негативний зворотний зв'язок, дуже важливо відокремити емоції від фактів. Зробіть глибокий вдих та об'єктивно оцініть надану критику, зосередившись на конкретних проблемах. Визначте те, що ви, справді, можете поліпшити.

Конструктивно реагуйте

Не захищайтеся та не реагуйте імпульсивно. Зв'яжіться з людиною, яка надала відгук. Висловіть їй вдячність за те, що вона знайшла час поділитися думками. Скажіть, що готові врахувати зауваження відвідувача, аби покращити свої послуги. Такий спокійний та професійний підхід продемонструє ваше прагнення задовольнити потреби клієнтів. Відтак навіть незадоволений клієнт може перетворитися на лояльного прихильника.

Вчіться на відгуках

Негативні відгуки можуть наштовхнути вас на нову ідею. Використовуйте їх як шанс покращити свої процеси, продукти чи послуги. Проаналізуйте критику. З'ясуйте, скільки людей наголошує на конкретній проблемі. Можливо, вам слід звернути на це увагу? Враховуючи чужу думку, подумайте про зміни або коригування, які підвищать якість ваших пропозицій. Пам'ятайте, що постійне вдосконалення є ключем до успіху.

Звертайтеся за підтримкою та рекомендаціями

Робота з негативними відгуками може бути складною, тож ви не повинні справлятися з нею на одинці. Зверніться до наставників, колег або професіоналів у цій сфері. Обговоріть це з ними. Відтак ви зможете почути щось корисне для себе. Іноді погляд зі сторони допомагає отримати нові знання та розробити план дій щодо усунення недоліків.

Раніше, UaPortal поділився, як угамувати тривогу перед презентацією чи публічним виступом.

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