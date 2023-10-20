Що не можна робити за обіднім столом: народна мудрість

Традиційно народна мудрість ставиться до їжі та столу з великою пошаною. Це має глибоке значення, адже їжа символізує плоди праці, а стіл – домашній затишок і показник добробуту.

Прикмети про обідній стіл

1. Уникайте сидіти на обідньому столі. Згідно з повір'ям, цей акт неповаги може спровокувати значні розбіжності або фінансові проблеми.

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2. Залишити стіл у неохайному вигляді – накликати на себе гнів домашніх духів. Примітно, що народні прикмети не рекомендують використовувати паперову серветку для витирання столу.

3. Не можна ставити на стіл порожню пляшку, оскільки вважається, що це відверне фінансове виснаження. Крім того, ця практика слугує застереженням для майбутніх матерів, оскільки пророкує потенційні невідповідні пологи або нещасні випадки під час вагітності.

4. Не можна бити яйця об обідній стіл, навіть під час святкування Великодня, оскільки вважається, що це відштовхує удачу.

5. Щоб запобігти поганій долі, не кладіть на обідній стіл ключі, чи то від будинку, чи то від машини.

Малюємо удачу і процвітання

Народна мудрість радить простий спосіб привернути багатство та удачу в дім. У давнину для цього ховали під скатертиною монету, хоча сучасні господині віддають перевагу банкноті.

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