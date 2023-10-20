Что нельзя делать за обеденным столом: народная мудрость

Традиционно народная мудрость относится к еде и столу с большим уважением. Это имеет глубокое значение, ведь еда символизирует плоды труда, а стол – домашний уют и показатель благосостояния.

Приметы об обеденном столе

1. Избегайте сидеть на обеденном столе. Согласно поверью, этот акт неуважения может спровоцировать значительные разногласия или финансовые проблемы.

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2. Оставить стол в неопрятном виде – навлечь на себя гнев домашних духов. Примечательно, что народные приметы не рекомендуют использовать бумажную салфетку для вытирания стола.

3. Нельзя ставить на стол пустую бутылку, поскольку считается, что это отвратительное финансовое истощение. Кроме того, эта практика служит оговоркой для будущих матерей, поскольку предсказывает потенциальные неподходящие роды или несчастные случаи во время беременности.

4. Нельзя бить яйца об обеденный стол даже во время празднования Пасхи, поскольку считается, что это отталкивает удачу.

5. Чтобы предотвратить плохую судьбу, не кладите на обеденный стол ключи, то ли от дома, то ли от машины.

Рисуем удачу и процветание

Народная мудрость советует простой способ привлечь богатство и удачу в дом. В древности для этого хоронили под скатертью монету, хотя современные хозяйки предпочитают банкноту.

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