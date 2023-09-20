Семь народных предрассудков о кухне: что нельзя делать в этом месте

Кухня, являясь жизненно важным пространством в любом доме, часто ассоциируется с разными приметами и предрассудками. Эти предрассудки позволяют заглянуть в интригующие верования многих народов. Некоторые могут отбросить их как обычный фольклор, другие же продолжают придерживаться этих возрастных практик. Рассмотрим некоторые поверья, связанные с этим местом в доме.

Священный стол

В древности стол имел особое значение, подобно алтарю. Считалось, что если часто затрагивать углы такой мебели, то это ускорит процесс приобретения собственного имущества и принесет благоприятный результат.

Остерегайтесь пустых бутылок

В праздничные дни не рекомендуется оставлять на столе пустые бутылки. Согласно поверью, это способствует накоплению у них отрицательной энергии.

Деньги играют немаловажную роль

Суеверия предостерегают от того, чтобы класть деньги прямо на стол, поскольку считается, что это привлекает финансовые несчастья. Однако, что интересно, некоторые предки верили, что если спрятать купюры под скатерть, это потенциально может улучшить финансовое положение.

Предметы быта

Треснутую или сколотую посуду следует немедленно выбрасывать, не пытаясь ее отремонтировать. Считается, что такие предметы приносят неудачу и могут навлечь несчастье на семью.

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Гостевой этикет

Согласно поверьям, считается нехорошим тоном вмешиваться в деятельность гостей, особенно когда речь идет о мытье посуды. Считается, что таким образом можно ненамеренно возбудить или повлиять на энергетику гостя.

Еда и энергия

Распространенное мнение не рекомендует доедать пищу за ребенком, поскольку считается, что это истощает ее энергию и может негативно отразиться на будущем здоровье.

Колючий хлеб

В предрассудках считается зловещим протыкать хлеб вилкой. Считается, что это действие символизирует приход негатива в дом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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