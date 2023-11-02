Ефективні лайфхаки: як видалити пігментні плями без допомоги косметолога

UAportal підготував добірку лайфхаків, засобів та порад експертів, які допоможуть вивести пігментні плями та досягти більш молодого кольору обличчя. Від домашніх рецептів з використанням домашніх інгредієнтів до профілактичних заходів – ви дізнаєтеся цінну інформацію про те, як видалити пігментні плями природним шляхом.

Лимонний сік

Лайфхак полягає в нанесенні за допомогою ватного диска лимонного соку безпосередньо на уражену ділянку, щоб скористатися його природними кислотами, які можуть освітлити і мінімізувати пігментні плями з часом. Слід залишити його на 15 хвилин, а потім змити водою.

Домашня маска для обличчя

Ще один ефективний лайфхак для видалення пігментних плям – використання домашніх масок для обличчя. Потрібно змішати такі інгредієнти, як йогурт, мед і куркуму, щоб приготувати маску. Нанести її на обличчя, залишити приблизно на 15-20 хвилин, а потім змити. Регулярне використання цієї маски допоможе зменшити пігментні плями та вирівняти тон шкіри.

Оцет

Яблучний оцет також може слугувати натуральним засобом від пігментних плям. Необхідно розвести його водою, намочити у суміші ватний диск і нанести на шкіру. Дати розчину висохнути, перш ніж змивати. З часом цей засіб може допомогти освітлити пігментні плями.

Крім того, регулярне відлущування шкіри м'яким скрабом, виготовленим з таких інгредієнтів, як цукор, мед та оливкова олія, може зменшити появу пігментних плям.