Експерти назвали дієві способи економії пального
UaPortal підібрав дієві рекомендації, які дозволять вам зекономити паливо.
Спершу зверніть увагу на тип і стан шин. На витрату палива впливають:
сезонніть;
тиск в шинах;
ширина шини та диска;
Тиск у шинах:
Завжди контролюйте тиск в шинах. Якщо одночасно у 4 шинах він знизиться на 0,1 атм., це збільшить розхід палива на 2-3%. Чому так відбувається? Приспущене колесо нерівномірно розподіляє тиск на дорогу, що знижує силу зчеплення з покриттям та керованість автомобіля.
Сезонність шин
Ставте шини по сезону: зимові покришки на сухій дорозі в теплу пору року пробуксовують та, відповідно, збільшують розхід палива. Тому зимова резина – лише для холодної пори року: вона не дубіє, не шумить та забезпечує м’яку їзду.
Ширина і тип шин
Ширші шини – більше навантаження на двигун, що призводить до більшого розходу палива.
Як зекономити паливо?
– Не женіть. Агресивний рух з різким гальмування збільшує витрату палива.
– Правильно користуйтесь коробкою передач:
Перша передача використовується, щоб рушити з місця.
Друга передача - для розгону.
Третя - для обгону транспортного засобу.
Четверта - для пересування населеними пунктами.
П'ята - для їзди по шосе.
– Кількість оборотів двигуна за хвилину не має перевищувати 2000.
– Проріз свічах має дорівнювати 1 мм – це забезпечує повне згоряння суміші в циліндрах.
– Їдьте за легковим автомобілем на відстані 2 м, за вантажівкою - 4 м, за автобусом - 5 м. Таким чином автомобіль пересуватиметься в зоні з розрядженим повітрям, а це економить 40% палива.
– Їзда у дощову погоду збільшує витрати палива на 15%.
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– Підніміть скло – якщо скло опущене, опір повітрю збільшується, як і витрата палива ( в середньому на 1,5 %).
– Чим легший автомобіль – тим більша економія палива.
– Купляйте масло хорошої якості, яке зменшує тертя між деталями, що, у свою, чергу, зменшує розхід палива.
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