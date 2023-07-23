Фільми про підлітків і шкільне життя 2016-2021 років: любителі драм і романтики будуть у захваті

Фільми на шкільну тематику здатні перенести нас в юні роки. UAportal підготував добірку найкращих кіношедеврів на цю тему, що зняті у 2018-2021 роках.

"Восьмий клас"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Школа, драма, комедія

Країна: США

Тривалість: 94 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Скотт Рудін, Ілай Буш

Кайла, інтровертний підліток, що переживає останній тиждень навчання в середній школі. Через її відеоблоги, ми спостерігаємо за боротьбою дівчини за впевненість у собі, соціальне визнання та тривоги, пов'язані з переходом до старшої школи. Фільм фіксує справжні й часто незручні моменти підліткового віку.

"Освіта"

Рейтинг IMDb: 7.2

Жанр: Школа, комедія, драма

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Меґан Еллісон, Челсі Барнард

Найкращі подруги Емі та Моллі вирушають у шалену ніч пригод перед випускним вечором у старшій школі. Надолужуючи прогаяні безтурботні часи, вони шукають розваги, які вони пропустили. Фільм оспівує дружбу, самопізнання та зв'язки, що формується впродовж трансформаційного шляху.

"З любов'ю, Саймон"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика

Країна: США

Тривалість: 110 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Вік Годфрі, Марті Боуен

Саймон Спір – старшокласник, який долає труднощі, пов'язані з камінг-аутом, жонглюючи дружбою, сім'єю та пошуком свого анонімного онлайн-кохання. Фільм чудово змальовує емоційний шлях до самоприйняття, підкреслюючи важливість любові та підтримки під час пошуку своєї справжньої ідентичності.

"Мейже сімнадцять"

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Школа, комедія, драма

Країна: США

Тривалість: 104 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Джеймс Л. Брукс, Річард Сакаї

Надін – старшокласниця, яка бореться зі складнощами підліткового віку. На тлі з проблемами в сім'ї й дружби, а також розквіту роману, дівчина сумнівається у своїх силах та не може знайти відповіді на деякі питання. Завдяки дотепним діалогам та правдивому зображенню підліткових тривог, фільм охоплює аудиторію різного віку.

"Леді Бьорд"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Школа, драма, комедія

Країна: США

Тривалість: 94 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Скотт Рудін, Ілай Буш

Крістін Макферсон, артистична й бунтарська дівчина-підліток, що прагне пригод за межами рідного міста Сакраменто. Через її бурхливі стосунки з матір'ю, перше кохання та гонитву за мріями, подорож Леді Берд віддзеркалює універсальне прагнення до незалежності та самопізнання.

Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 найцікавіших фільмів останніх років про космічні подорожі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!