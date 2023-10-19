Гарнітура Apple наступного покоління Vision: що про неї варто знати

У той час як Apple готується випустити свою довгоочікувану гарнітуру Vision Pro на початку наступного року, технологічний гігант вже придивляється до наступного покоління цього інноваційного пристрою.

Згідно з нещодавнім звітом Марка Гурмана з Bloomberg, Apple прагне запропонувати більш доступну версію гарнітури, навіть якщо це означає йти на певні компроміси, наприклад, зменшити кількість деяких функцій, таких як EyeSight.

Мета Apple з цією більш бюджетною моделлю – досягти цінової позначки в діапазоні від $1,500 до $2,500. Однією зі стратегій досягнення цієї нижчої вартості, як пропонує Гурман, є усунення функції EyeSight.

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Функція EyeSight використовує зовнішній OLED-дисплей для проєктування виразу обличчя користувача на навколишнє середовище, що в першу чергу приносить користь тим, хто оточує користувача Vision Pro.

В останньому випуску інформаційного бюлетеня Gurman's Power On також стало відомо, що Apple планує зменшити кількість камер і датчиків у дешевшій гарнітурі, що відрізняє її від більш просунутої Vision Pro.

EyeSight, незважаючи на інноваційність, може бути головним кандидатом на зниження вартості, оскільки її основною функцією є покращення досвіду для спостерігачів, а не для користувача. У режимі занурення дисплей затуляється, і лише коли користувач перемикається на зовнішній вигляд, його погляд стає видимим.

Процес, що лежить в основі EyeSight, полягає у проєктуванні тривимірного зображення обличчя та очей користувача на вигнуту ззовні OLED-панель. Цей дисплей оточений лінзоподібним склом, що створює переконливу ілюзію глибини.

Vision Pro постійно відстежує своє положення відносно інших людей в кімнаті, точно відображаючи перспективу користувача.

Проте, ця передова технологія, природно, має свою ціну. Видалення EyeSight могло б значно знизити вартість матеріалів для Vision Pro, що робить її переконливим компромісом для користувачів, які в основному використовують гарнітуру наодинці в кімнаті.

На додаток до більш доступної моделі, Apple також старанно працює над другим поколінням висококласної гарнітури Vision Pro. Ця ітерація буде зосереджена на підвищенні комфорту за рахунок зменшення ваги і поліпшення продуктивності чіпа, що обіцяє ще більш захоплюючий і приємний досвід.

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