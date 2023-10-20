Де і як зберігати гроші вдома, щоб не накликати біду: поради езотериків

У цій статті ми розглянемо різні місця, де можна і де не можна тримати гроші, а також поради езотериків. З грошима потрібно бути обережним, оскільки вони мають потужну енергетику, яка може суттєво вплинути на фінансове благополуччя.

Неправильне поводження з грошима або їх надмірне накопичення потенційно може заблокувати потік багатства і зменшити шанси на процвітання. Давайте спочатку розглянемо заборонені місця, де не варто зберігати гроші у вашому домі.

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Скляні банки: зберігання купюр у скляних банках призводить до хаотичного розташування, що відображає подібний стан безладу і плутанини у вашому житті.

Матрац: місце, де хтось спить або відпочиває, передає енергію грошам, змушуючи їх застоюватися замість того, щоб циркулювати.

Заначка біля вхідних дверей: надмірний вплив протягів біля вхідних дверей може призвести до того, що гроші будуть "видуватися" з дому, що символічно означає втрату фінансової стабільності.

Книги: гроші, що зберігаються серед книг, поглинають енергію навколишнього середовища, особливо енергію, пов'язану з роботою. Бажано тримати гроші тільки в книгах з позитивним сюжетом.

Тісні коробки і папки: недостатній простір обмежує потік енергії, тим самим перешкоджаючи входженню грошей в будинок.

Крім того, езотерики категорично не рекомендують перев'язувати купюри гумками, надмірно складати їх або набивати гаманці великими сумами грошей. Важливо, щоб кожна банкнота була вільною і необмеженою, забезпечуючи безперебійний енергетичний обмін між грошима і Всесвітом.

Тепер розглянемо, як правильно зберігати гроші вдома, щоб вони примножувалися і сприяли фінансовому процвітанню:

Слід зберігати купюри в гаманці або сумочці лицьовою стороною до себе, розміщуючи їх у порядку зменшення номіналу.

Не завадить придбати естетично привабливої скриньки або контейнера, спеціально призначеного для зберігання грошей.

Рекомендується практикувати фінансову грамотність, керуючи своїми фінансами з розумом, а не імпульсивно витрачаючи гроші.

Можна придбати талісман, наприклад, іноземну банкноту або рідкісну монету, оскільки ці предмети можуть позитивно впливати на матеріальний аспект.

Слід розташувати заначку біля землі або поруч з металевими предметами, дотримуючись рекомендацій фен-шуй-практиків.

Варто уникати надмірної ощадливості, оскільки власницьке ставлення до грошей може перешкоджати їхньому потоку. Потрібно навчитися розлучатися з грошима з готовністю, адже до тих, хто не бажає витрачати, фінанси приходять повільніше.

Слід пам'ятати про важливість "змусити гроші працювати". Постійно взаємодіяти зі своїми грошима: замінювати старі купюри на нові, обмінювати великі купюри, витрачати з розумом і поповнювати свої заощадження. Така постійна взаємодія з грошима сприятиме енергійному обміну, що дозволить заробляти більше в майбутньому.

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