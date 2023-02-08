Волоські горіхи - 10 лайфхаків, які допоможуть їх очистити та зберегти свіжими

Грецькі горіхи - цінний продукт, багатий на вітаміни, йод, цинк і корисні поліненасичені жири. Незважаючи на їх численні корисні властивості, їхнє очищення може бути складним завданням. Тому редакція UAportal підготувала кілька зручних способів очищення та зберігання волоських горіхів

1. Використовуйте спеціальний пристрій для чищення волоських горіхівОрехокол - це інструмент, спеціально розроблений для швидкого та легкого очищення волоських горіхів. Просто затисніть горіх у зубцях, поверніть ручку, і вуаля – у вас ідеальне, не пошкоджене ядро.

2. Спробуйте використовувати ніж. Ще один спосіб очистити волоський горіх - використовувати ніж. Просто введіть лезо в щілину між шкаралупками та обережно переверніть ніж. Горіх повинен залишитися цілим.

3. Замочіть у окропі Щоб шкаралупа стала м'якшою, замочіть горіхи в окропі на 30-40 хвилин. Після охолодження шкаралупа легко розколюватиметься вилкою.

4. Мікрохвильова піч або духовка. Ще одне відмінне рішення - розігріти горіхи в мікрохвильовій печі або духовці протягом 15-20 хвилин. Після остигання шкаралупа легко зніметься.

5. Зварити та зняти шкіркуЯкщо ви хочете зняти тонку шкірку з ядра, варіть горіхи протягом 15 хвилин. Шкірка має легко зніматися руками.

6. Запекти в духовці Ви також можете викласти ядра на лист і запекти в попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів. Просто струсіть горіхи, і шкірка відпаде.

7. Сушити на сонцеПри сушінні волоських горіхів сонце - ваш найкращий союзник. Просто розкладіть горіхи в один шар на водонепроникному матеріалі та залиште їх сушитись на кілька днів, періодично перевертаючи. Уникайте сушіння поблизу опалювальних приладів або в духовці.

8. Використовуйте панчоху або сітчастий контейнер. Якщо погода не дозволяє сушити горіхи на сонці, можна використовувати стару панчоху або сітчастий контейнер. Наповніть його горіхами і поставте в тепле місце, що добре провітрюється, але не в прямий контакт з теплом.

9. Зберігайте у герметичних контейнерах або паперових пакетах. Щоб горіхи не втратили своїх властивостей, зберігайте їх правильно. Очищені горіхи слід зберігати в герметичних контейнерах або паперових пакетах, вони можуть зберігатись до 3 місяців. Горіхи в шкаралупі можна зберігати у лляному чи паперовому пакеті.

10. Зберігайте у холодильнику або морозильній камеріДля тривалого зберігання тримайте горіхи в холодильнику або морозильній камері. Вони збережуть свої властивості та свіжість ще довше.

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