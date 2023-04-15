Холод та чума: вчені назвали найстрашніший в історії рік для людства

Найбільш тяжким та страшними роком в історії людства вчені назвали 536 рік нашої ери, коли сильне виверження вулкана спричинило серйозні катаклізми та занурило Європу, Близький Схід і частину Азії в сутінки.

Внаслідок виверження вулкану у Європі, на Близькому Сході та частині Азії 18 місяців сонячні промені майже не доходили до поверхні землі через величезну хмару попелу. Можна сказати, що Сонце світило як Місяць.

Про це пише Science.

Температура повітря знизилася на 1,5-2,5 градуса, і настали найхолодніші за останні 2,5 тисячоліття 10 років. В результаті люди вмирали від голоду, бо без сонячного світла нічого не росло, страждали від чуми. Тоді ж сталось падіння Східної Римської імперії.

У той час з'явилися вікінги – землероби, які через голод та безвихідь стали грабіжниками.

Вчені дізнались про катастрофу лише у 2018 році після вивчення швейцарського льодовика. Тоді з‘ясувалось, що катастрофу спричинило потужне виверження вулкана. У наступні роки сталось ще два виверження, які своїм попелом остаточно закрили сонце.

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Також, нелегким для людства став 1201 рік. Тоді внаслідок потужного землетрусу у Сирії стався розлом на дні Мертвого моря. Катаклізм забрав життя 1,1 млн людей.

Ще однією катастрофою для людства вчені назвали Велику китайську повінь 1931 року, яка забрала життя 200 тисяч людей. Внаслідок катаклізму стався спалах холери, а через голод люди почали вбивати дітей та вдаватися до канібалізму.

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