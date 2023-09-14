Хронологія стосунків Кріса Еванса та Альби Баптисти: від чуток до весілля
Чутки про їхні стосунки з'явилися у 2021 році, коли Альба Баптиста почала стежити за Крісом Евансом та деякими членами його сім'ї в Instagram. Хоча точні деталі того, як вони познайомилися і коли почалися їхні стосунки, залишаються невідомими, зв'язок між ними доволі очевидний. UAportal підготував матеріал, що розкриває хронологію їхніх стосунків.
Одкровення Еванса
8 листопада 2022 року Еванс відкрито сказав про своє бажання одружитися в інтерв'ю виданню People. Він висловив свою зацікавленість у пошуку партнера і створенні сім'ї, підкресливши важливість любові і стосунків у своєму житті.
Перша поява на публіці
Через два дні після заяви про бажання одружитись Еванса і Баптисту вперше помітили на публіці, коли вони трималися за руки під час прогулянки Центральним парком. Джерело повідомило виданню People, що вони зустрічалися вже більше року і що Еванс був неймовірно щасливий з Баптистою.
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Оголошення стосунків
Еванс офіційно оголосив про їхні стосунки в Instagram 6 січня 2023 року, опублікувавши відео у своїх Stories. На відео пара грайливо жартувала одне над одним.
Спілкування на червоній доріжці
Хоча вони ще не дебютували на червоній доріжці, Баптиста підтримала Еванса на прем'єрі фільму "Привиди" у квітні 2023 року. Незважаючи на те, що вони не пройшли червоною доріжкою разом, у соціальних мережах з'явилися фотографії та відео, на яких вони спілкуються за її межами.
Приватне весілля
Нарешті, 9 вересня 2023 року з'явилися повідомлення про те, що Еванс і Баптиста обмінялися шлюбними клятвами під час закритої церемонії в приватному маєтку в Кейп-Коді, штат Массачусетс. На церемонії були присутні кілька зірок кіновсесвіту Marvel, в тому числі Роберт Дауні-молодший і Кріс Хемсворт.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував статтю про сходження Роберта Джона Дауні-молодшого у шоу-бізнесі.
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