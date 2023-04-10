Ідеальні яйця до Великодня: як зварити крашанки без тріщин

Усім господиням хочеться накрити ідеальний стіл до Великодня. Але тріснувші крашанки можуть зіпсувати загальну картину. UaPortal зібрав три поради, які допоможуть вам зварити яйця без тріщин.

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Перший спосіб

Заздалегідь дістаньте з холодильника яйця та дайте їм нагрітись до кімнатної температури. Це може зайняти кілька годин. Тоді яйця може варити. Ризик тріщин буде мінімальним.

Другий спосіб

Якшо часу для нагріву яєць до кімнатної температури немає, покладіть їх у холодну воду та поставте каструлю на маленький вогонь. Яйце буде рівномірно нагріватись і не трісне.

Третій спосіб

Зваривши яйця, перекладіть їх у воду кімнатної температури. Холодна вода може спровокувати появу тріщин через різкий перепад температури.

Нагадаємо, UaPortal писав про те, як зберегти свіжість яєць довше.

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