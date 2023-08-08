Цікаві факти з життя Джорджа Клуні: актор мріяв стати професійним бейсболістом та тримав 300-кілограмову свиню вдома

Джордж Клуні, відомий актор і режисер, залишив незабутній слід в індустрії розваг. Хоча його кар'єра з роками еволюціонувала, Клуні залишається визначною фігурою з його незаперечним талантом, чарівністю та багатогранністю.

Мрія за межами Голлівуду

Перед тим, як стати зіркою, Джордж Клуні мав усілякі прагнення. Спочатку він уявляв кар'єру журналіста, натхненого професією свого батька.

Дивно, але Клуні теж мріяв стати професійним бейсболістом. Він навіть пробувався до команди "Цинциннаті Редс", хоча його бейсбольна кар'єра не склалася.

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Втрачена можливість

У світі голлівудських "а що, якби" Джордж Клуні мало не втратив важливу роль. Коли проходив кастинг культового фільму Рідлі Скотта "Тельма та Луїза", Клуні кілька разів прослуховувався на роль Джей Ді, симпатичного волоцюги. Однак роль зрештою дісталася Бреду Пітту, який згодом стане близьким другом Клуні.

Несподіваний вплив на "Південний парк"

Клуні зіграв несподівану роль у успіху анімаційного серіалу "Південний парк". До того, як творці Трей Паркер та Метт Стоун здобули широке визнання, вони випустили серію короткометражних фільмів за участю Санта Клауса та Ісуса Христа.

Один із цих фільмів, під назвою "Дух Різдва" (1992), привернув увагу Клуні. Вражений грубою, але веселою анімацією, він поширив сотні копій на відеокасетах серед своїх друзів, допомагаючи поширювати інформацію про шоу, що зароджується. Паркер та Стоун запросили Клуні озвучити другорядного персонажа серіалу.

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Незвичайний супутник

Під час своїх стосунків із покійною Келлі Престон наприкінці 80-х Джордж Клуні купив їй свиню у подарунок. Коли пара розлучилася, свиня на ім'я Макс залишилася з Клуні. Протягом наступних 19 років між цим незвичайним дуетом утворився унікальний зв'язок.

Макс став значною частиною життя Клуні, які суспільство стало предметом жартів серед тих, хто його знав. Образ голлівудського серцеїда поруч із 300-кілограмовою свинею може здатися дивним, але він ілюструє несподівані аспекти особистого життя Клуні.

6 номінацій на премію "Оскар"

Талант Джорджа Клуні приніс йому численні нагороди, у тому числі дві премії Оскар. Однак його шлях до "Оскара" є ще більшою подією.

Клуні став першим актором, який отримав номінації у шести різних категоріях. Від "Найкращого актора другого плану" до "Найкращого режисера" та "Найкращого оригінального сценарію" – ці різноманітні номінації демонструють його багатогранність.

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