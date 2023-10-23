Цікаві факти про каву, які виявилися міфами

Кава, улюблений напій мільйонів людей по всьому світу, має свою частку міфів. UAportal підготував кавові міфи, розкриваючи правду, що стоїть за поширеними помилковими уявленнями.

Затримує ріст

Існує багато міфів про каву, які передаються з покоління в покоління. Один з найцікавіших міфів – про те, що кава затримує ріст. Цей міф виник з віри в те, що кофеїн, який міститься в каві, затримує ріст у дітей та підлітків, однак це не є правдою.

Зневоднює

Ще один популярний міф про каву – це те, що вона зневоднює. Багато людей вважають, що оскільки кава є сечогінним напоєм, вона викликає зневоднення. Хоча кава дійсно має м'який сечогінний ефект, він не настільки значний, щоб викликати зневоднення.

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Нівелює алкоголь

Один з міфів, який набув популярності в останні роки, полягає в тому, що кава може протверезити людину, коли вона п'яна. Цей міф припускає, що вживання кави після вживання алкоголю може допомогти вам відчути себе більш бадьорим і тверезим. Однак це абсолютно не відповідає дійсності.

Допомагає схуднути

Цей міф припускає, що кава може прискорювати метаболізм і пригнічувати апетит, що призводить до втрати ваги. Хоча кофеїн може дещо підвищити швидкість метаболізму, цей ефект є мінімальним і недостатньо значним, щоб призвести до суттєвої втрати ваги.

Викликає залежність

Нарешті, існує міф про те, що кава викликає залежність. Хоча кофеїн є стимулятором і може призвести до залежності, він не вважається таким, що викликає залежність, як нікотин або опіоїди.

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