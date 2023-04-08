З курки та грибів: рецепт незвичного холодцю

Якщо ви плануєте готувати до великоднього столу холодець – спробуйте зробити курячий з грибами: він виходить нежирний, легкий з пікантними грибним смаком.

Курку для холодця можна взяти магазинну, або сільську. Сільська буде варитись трохи довше. Якщо взяти шию, гомілку, крила чи стегно желатин додавати не потрібно буде.

Заливне з курки з грибами

Для приготування вам знадобиться:

– 300 г курячого філе;

– 200 г курячих лапок;

– 200 г печериць;

– одна морквина;

– один цибуля;

– пучок свіжого базиліка;

– за смаком сіль.

Спосіб приготування:

Куряче філе і лапки промийте у воді і покладіть у 3 – 4 літрову каструлю. Почистіть і помийте цибулю та додайте до курки. Залийте курку та цибулю холодною водою. Доведіть до кипіння. Зніміть піну шумовкою і зменшіть вогонь до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою. Варіть 1-1,5 години. За цей час приготуйте інші складові для холодця. Поставте варитись моркву. Печериці помийте, очистіть, великі гриби поріжте. Покладіть гриби у каструлю і залийте невеликою кількістю води. Варіть гриби 15-20 хвилин у підсоленій воді. Варену моркву остудіть та почистіть. Фігурно наріжте. Готові гриби відкиньте на сито і дайте стекти воді. Зелень базиліка промийте у воді і викладіть на серветку. Перевірте готовність курки. Філе повинно бути м’яке, бульйон липкий, а лапки желейними. Витягніть м’ясо і лапки з каструлі. Бульйон залиште під закритою кришкою охолонути. Візьміть тарілку з м’ясом і лапками. Філейну частину дрібно наріжте, а з лапок зніміть всі м’які частини та наріжте. М’ясо можете пропустити через м’ясорубку. Бульйон процідіть, заправте сіллю. Відставте в сторону. В приготовану форму для заливного (силіконову, керамічну або іншу) викладіть моркву і гриби. Прикрасьте листочками базиліку. Акуратно розкладіть м’ясо. Залийте все бульйоном поставте все в холодильник для застигання. Через 6 годин витягніть форму і викладіть на тарілку.

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