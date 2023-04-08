З курки та грибів: рецепт незвичного холодцю
З курки та грибів: рецепт незвичного холодцю
Якщо ви плануєте готувати до великоднього столу холодець – спробуйте зробити курячий з грибами: він виходить нежирний, легкий з пікантними грибним смаком.
Курку для холодця можна взяти магазинну, або сільську. Сільська буде варитись трохи довше. Якщо взяти шию, гомілку, крила чи стегно желатин додавати не потрібно буде.
Заливне з курки з грибами
Для приготування вам знадобиться:
– 300 г курячого філе;
– 200 г курячих лапок;
– 200 г печериць;
– одна морквина;
– один цибуля;
– пучок свіжого базиліка;
– за смаком сіль.
Спосіб приготування:
- Куряче філе і лапки промийте у воді і покладіть у 3 – 4 літрову каструлю.
- Почистіть і помийте цибулю та додайте до курки.
- Залийте курку та цибулю холодною водою.
- Доведіть до кипіння.
- Зніміть піну шумовкою і зменшіть вогонь до мінімуму.
- Накрийте каструлю кришкою.
- Варіть 1-1,5 години.
- За цей час приготуйте інші складові для холодця.
- Поставте варитись моркву.
- Печериці помийте, очистіть, великі гриби поріжте.
- Покладіть гриби у каструлю і залийте невеликою кількістю води.
- Варіть гриби 15-20 хвилин у підсоленій воді.
- Варену моркву остудіть та почистіть. Фігурно наріжте.
- Готові гриби відкиньте на сито і дайте стекти воді.
- Зелень базиліка промийте у воді і викладіть на серветку.
- Перевірте готовність курки. Філе повинно бути м’яке, бульйон липкий, а лапки желейними.
- Витягніть м’ясо і лапки з каструлі.
- Бульйон залиште під закритою кришкою охолонути.
- Візьміть тарілку з м’ясом і лапками. Філейну частину дрібно наріжте, а з лапок зніміть всі м’які частини та наріжте. М’ясо можете пропустити через м’ясорубку.
- Бульйон процідіть, заправте сіллю. Відставте в сторону.
- В приготовану форму для заливного (силіконову, керамічну або іншу) викладіть моркву і гриби.
- Прикрасьте листочками базиліку.
- Акуратно розкладіть м’ясо.
- Залийте все бульйоном поставте все в холодильник для застигання.
- Через 6 годин витягніть форму і викладіть на тарілку.
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