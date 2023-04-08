Из курицы и грибов: рецепт необычного холодца

Если вы планируете готовить к пасхальному столу холодец – попробуйте сделать куриный с грибами: он получается нежирный, легкий с пикантным грибным вкусом.

Курицу для холодца можно взять магазинную, или деревенскую. Деревенская будет вариться немного дольше. Если взять шею, голень, крылья или бедро желатин добавлять не нужно будет.

Заливное из курицы с грибами

Для приготовления вам понадобится:

– 300 г куриного филе;

– 200 г куриных кавычек;

– 200 г шампиньонов;

– одна морковка;

– один лук;

– пучок свежего базилика;

– по вкусу соль.

Способ приготовления:

Куриное филе и лапки промойте в воде и положите в 3-4 литровую кастрюлю. Почистите и помойте лук и добавьте в курицу. Залейте курицу и лук холодной водой. Доведите до кипения. Снимите пену шумовкой и убавьте огонь до минимума. Накройте кастрюлю крышкой. Варить 1-1,5 часа. За это время приготовьте другие составляющие для холодца. Поставьте вариться морковь. Шампиньоны помойте, очистите, крупные грибы порежьте. Положите грибы в кастрюлю и залейте небольшим количеством воды. Варите грибы 15-20 минут в подсоленной воде. Вареную морковь остудите и почистите. Фигурно нашинкуйте. Готовые грибы откиньте на сито и дайте стечь воде. Зелень базилика промойте в воде и выложите на салфетку. Проверьте готовность курицы. Филе должно быть мягкое, бульон липкий, а лапки желейными. Выньте мясо и лапки из кастрюли. Бульон оставьте под закрытой крышкой остыть. Возьмите тарелку с мясом и лапками. Филейную часть мелко нашинкуйте, а с лапок снимите все мягкие части и нашинкуйте. Мясо можете пропустить через мясорубку. Бульон процедите, заправьте солью. Отставьте в сторону. В приготовленную форму для заливного (силиконовую, керамическую или другую) выложите морковь и грибы. Украсьте листиками базилика. Аккуратно разложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник для застывания. Через 6 часов вытяните форму и выложите на тарелку.

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