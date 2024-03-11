Зміна тарифів на газ: що чекає на гаманці українців

Наразі в Україні встановлено мораторій на підвищення цін на природний газ та інші комунальні послуги, включаючи опалення та постачання гарячої води.

Цю інформацію підтвердив Олег Попенко, керівник Спілки споживачів комунальних послуг, у прямому ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, до завершення поточного опалювального періоду не передбачається збільшення вартості послуг. Однак, існує можливість, що вже у квітні-травні поточний тариф на газ буде переглянутий.

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"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — повідомив Попенко.

На цей час ціна на газ становить 7,96 гривень за кубічний метр. У випадку збільшення тарифу, як передбачається керівництвом Спілки, ціна може скласти від 9 до 9,5 гривень за кубометр.

"Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", — додав Попенко.

Раніше ми писали про те, що за комуналку потрібно буде платити за новими правилами, подробиці розповіли в уряді.

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