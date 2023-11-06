Як безпечно і швидко прочистити труби: три дієві поради

UAportal підготував інформацію про найкращі способи швидкого та безпечного прочищення труб та усунення засмічень. Ми розповімо про деякі практичні та ефективні рішення, використовуючи звичайні побутові інгредієнти та спеціалізовані інструменти.

Використання харчової соди та оцту

Щоб безпечно прочистити труби і швидко позбутися засмічень, один з ефективних лайфхаків полягає у використанні комбінації харчової соди та оцту. Насамперед висипте в каналізацію чашку харчової соди, а потім чашку оцту. Після того, як суміш настоїться приблизно 30 хвилин, наступним і останнім кроком буде промивання каналізації гарячою водою.

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Випробування вантуза

Ще один корисний лайфхак для безпечного прочищення труб і усунення засмічень – використання вантуза. Почніть з часткового наповнення раковини або ванни водою, щоб створити ущільнення. Потім помістіть гумовий вантуз над зливом і продовжуйте сильно штовхати і тягнути, щоб створити всмоктування.

Використання кабельного шнека або змійки

Для усунення більш стійких і важкодоступних засмічень цінним інструментом може виявитися кабельний шнек або змійка. Просто вставте кінець шнека або змійки в каналізацію, доки не відчуєте опору, а потім обережно обертайте або прокручуйте інструмент, щоб розбити засмічення і проштовхнути його далі вниз по трубі.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпростіший спосіб позбутися засмічення раковини без хімії.

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