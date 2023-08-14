Як боротися з мохом на газоні: дієві поради від експертів

Як боротися з мохом на газоні: шість порад від експертів

Мох - звичайне явище на багатьох газонах, і те, чи вважати його проблемою, залежить від особистих переваг. Мох досягає успіху в тінистих місцях і на погано осушених ділянках, де траві важко рости.

Щоб ефективно боротися із мохом на газоні, важливо усунути основні причини його появи. Спеціальні засоби для знищення моху можуть забезпечити короткочасне полегшення, але він може повернутись, якщо не вирішити кореневих проблем.

Поширені проблеми та шляхи їх вирішення

1. Ущільнення та поганий дренаж:

Якщо ви помітили калюжі, що довго не зникають, це свідчить про проблеми з дренажем. Восени можна зменшити ущільнення газону за допомогою аератора з порожнистими зубцями. На маленьких ділянках можна за допомогою садової вилки зробити ямки та заповнити їх гострим піском для покращення дренажу.

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2. Нарощування соломи:

Солома – це шар мертвої трави та моху, що накопичується на газоні, сприяючи ущільненню та поганому зростанню трави. Видалення скошеної трави можна виконати за допомогою газонних граблів або механічного скарифікатора. Цей процес дозволяє траві мати більше місця для зростання.

3. Погане зростання трави:

Якщо трава на ділянці росте повільно, вона стає вразливою до інвазії моху. Заохочуйте інтенсивне зростання трави, підгодовуючи її відповідним газонним добривом восени та навесні.

4. Надмірна тінь:

У місцях із глибокою тінню розгляньте можливість використання насіння трави або газонної дернини, спеціально розробленої для таких умов. Крім того, можна замінити траву ґрунтопокривними рослинами або зробити вибір на користь твердого озеленення.

5. Занадто коротка стрижка:

Якщо стригти траву занадто коротко, утворюються прогалини, які легко проникає мох та інші небажані рослини. Підтримуйте хороший трав'яний покрив, уникаючи дуже короткої стрижки газону.

6. Кислі ґрунти:

Мох процвітає у кислому ґрунті з низьким рівнем pH. Перевірте рівень pH ґрунту за допомогою простого набору і за потреби внесіть вапно, щоб підвищити рівень кислотності.

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