Як швидко та ефективно вивчити таблицю множення

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть швидко та ефективно вивчити таблицю множення. Потрібно лише п'ять кроків.

Порада 1

Тренуйтеся із флешкартами. Флешкарт – це ефективний спосіб запам'ятати велику кількість фактів за невеликий проміжок часу. Ви можете або купити готові флешкарти, або створити власні, використовуючи індексні картки або онлайн-інструменти.

Просто випишіть кожне число від 0 до 9 на один бік картки, а з іншого боку напишіть відповідні факти множення (3 x 4 = 12). Коли у вас буде вільний час протягом дня, тренуйтеся, перегортаючи картки, доки не вивчіть усі десять чисел.

Порада 2

Використовуйте мнемоніки. Мнемоніки – це допоміжні засоби для запам'ятовування, які використовують слова чи фрази полегшення запам'ятовування інформації. Спробуйте створити власні мнемонічні пропозиції для кожного числа, щоб надалі було легше їх згадати.

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Порада 3

Розбивайте складні завдання на частини. Коли ви маєте справу з великими числами, такими як 8×7=56, спробуйте спочатку розбити їх на дрібніші частини, перш ніж вирішувати їх повністю.

Наприклад, 8×7=56 можна розбити на два простіші рівняння: 8×7=56 → 4×7=28 + 4×7=28 → 4×7=28 + 2×7=14 +2×7=14 → 2×7=14+1×7=7+1×7=7.

Порада 4

Використовуйте інтернет-ресурси. Існує безліч веб-сайтів, присвячених виключно навчанню цих тем у веселій та інтерактивній формі, тому скористайтеся ними, якщо це необхідно!

Порада 5

Використовуйте наочні посібники. Наочна допомога може допомогти швидше вивчити таблицю множення. Ви можете намалювати таблицю множення або використовувати онлайн-інструменти, щоб допомогти практикувати таблицю множення у веселій та захопливій формі.

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