Як швидко та легко позбутися запаху гару: 3 поради від досвідчених господарів

Іноді дуже важко позбутися надокучливого запаху гару. UAportal підготував практичні поради, які допоможуть вам ефективно розв’язати цю проблему, а також повернути до вашої оселі свіжість.

Провітріть приміщення

Відчиніть вікна та двері, щоб свіже повітря надходило й вивітрювало стійкий сморід. Можна також використовувати витяжки або інші очищувачі повітря, які допоможуть швидше позбутися неприємного запаху. До того ж ви також можете використовувати натуральні засоби для поглинання ароматів, зокрема, харчову соду або активоване вугілля, що допоможуть нейтралізувати аромат гару.

Очистьте джерело запаху

Визначте джерело горілого запаху й ретельно очистьте його. Якщо це пригоріла сковорідка або каструля, замочіть її в теплій мильній воді й видаліть залишки нагару.

Якщо їжа підгоріла в духовці, приберіть обвуглені залишки й протріть духовку сумішшю оцту й води. Якщо різкий запах йде з килима або оббивки, посипте забруднену поверхню харчовою содою, залиште це на кілька годин, а потім все ретельно пропилососьте.

Скористайтеся засобами для усунення запаху

Придбайте засоби, які спеціально розроблені для усунення запаху диму або горілого. Можна використовувати спреї, гелі або навіть вставні освіжувачі повітря. Однак важливо пам'ятати, що ці засоби можуть забезпечити лише тимчасове усунення неприємного запаху.

Раніше, UaPortal поділився, як позбутися від неприємного запаху в автомобілі.

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