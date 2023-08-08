Як швидко та легко вивести іржу з одягу: три перевірені методи

Іржаві плями можуть з'явитися на будь-якому одязі навіть якщо ви дуже дбайливо ставитеся до своїх речей. Однак позбутися цих забруднень дуже складно. Тому UAportal підготував три способи, які допоможуть ефективно впоратися із цією проблемою.

Лимонний сік та сіль

Спочатку вичавіть свіжий лимонний сік на необхідну ділянку і добре посипте його сіллю. Акуратно потріть тканину, щоб створити відлущування. Залишіть суміш приблизно на 30 хвилин, а потім прополощіть одяг холодною водою. Згодом виперіть річ звичайним способом, і пляма іржі має зникнути.

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Оцет та харчова сода

Нанесіть звичайний білий оцет на забруднену ділянку, посипте його харчовою содою та залиште на кілька хвилин. М'якою щіткою або ганчіркою обережно утріть суміш у пляму. Потім прополощіть виріб холодною водою і випрати його, як звичайно.

Засоби для видалення іржі

Якщо попередні методи не спрацювали, використовуйте спеціально розроблені засоби для боротьби зі стійкими плямами на різних поверхнях. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій з упаковки хімії. Обов'язково не забудьте протестувати засіб на невеликій непомітній частині тканини перед нанесенням на всю забруднену ділянку.

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