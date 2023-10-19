Як швидко почистити ананас: простий лайфхак

Приготуйтеся насолоджуватися ідеально очищеними ананасами. UAportal розповість, як правильно та легко чистити цей смачний фрукт. Вам знадобиться мінімум часу та гострий ніж.

Зріжте верхівку

Щоб швидко почистити ананас, почніть зі зрізання верхівки фрукта. Це дозволить видалити жорстку, колючу верхівку і полегшить роботу з ним. Гострим ножем зробіть прямий горизонтальний зріз приблизно на два сантиметри нижче верхівки.

Обріжте нижню частину

Далі обріжте нижню частину ананаса. Гострим ножем зробіть прямий горизонтальний зріз приблизно на два сантиметри вище основи фрукта. Це створить стійку основу для ананаса і не дасть йому хитатися або котитися.

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Зніміть шкірку

Тепер прийшов час зняти шкірку з ананаса. Тримайте фрукт міцно і рухом вниз зрізайте зовнішній шар шкірки. Робіть довгі вертикальні надрізи, повторюючи вигин ананаса, рухаючись по колу.

Позбавтеся "вічок"

Після видалення шкірки ви побачите маленькі коричневі "вічки", розкидані по поверхні ананаса. Маленьким ножем для чищення зробіть діагональні надрізи навколо кожного вічка і видаліть їх. Цей крок гарантує, що ананас буде ідеально гладеньким.

Наріжте фрукт скибочками або кубиками

Нарешті, можна нарізати ананас шматочками або кубиками відповідно до ваших уподобань. Для нарізки зробіть горизонтальні надрізи по всій ширині фрукта. Для кубиків зробіть вертикальні та горизонтальні надрізи.

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