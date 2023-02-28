Як швидко зловити мишу, щоб вона вас не вкусила: 5 простих лайфхаків

UAportal підготував найкращі лайфхаки, щоб зловити мишу. Вони дозволять швидко і легко зловити гризуна.

Порада 1

Розміщуйте пастки біля стін. Миші зазвичай переміщаються вздовж стін, тому розміщення пасток біля них є ефективним способом їх упіймання. Переконайтеся, що пастка надійно прикріплена до стіни або підлоги.

Порада 2

Використовуйте пастки із липким клеєм. Це доступний спосіб вилову мишей без використання приманки. Клей слід наносити у місцях підвищеної активності мишей, наприклад, за меблями чи побутовою технікою.

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Порада 3

Використовуйте приманку. Приманювання пасток їжею може залучити мишей ефективніше, ніж інші методи. Вибирайте такі продукти, як арахісове масло, сир або горіхи, які привабливі для мишей, але їх важко витягти з пастки, не застрягши в ній.

Порада 4

Переконайтеся, що територія довкола пастки чиста. Миші з меншою ймовірністю підійдуть до брудного місця через його запах і потенційну наявність паразитів, які переносять хвороби. Будь-які джерела їжі також повинні бути видалені з території, оскільки вони будуть залучати конкуруючих тварин, таких як щури, а не тільки миші.

Порада 5

Регулярно перевіряйте свої пастки. Перевіряйте пастки кожен день, щоб мишей, які потрапили в пастку, можна було швидко звільнити або позбутися їх, поки вони не зазнали непотрібних страждань або травм через занадто тривале перебування у пастці. Це також гарантує, що при необхідності пастку можна буде скинути, перш ніж інша миша знайде її знову.

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Приклади застосування кожної ради у різних ситуаціях:

На кухнях розставте липкі клейові пастки під побутовою технікою та меблями, де може бути розлита їжа, оскільки це привабить мишей ефективніше, ніж приманка. Переконайтеся, що всі джерела їжі, такі як миски з кормом для тварин, знаходяться подалі від цих місць!

Також використовуйте пастки з принадою вздовж стін, щоб упіймати всіх гризунів, які намагаються вирватися з лап клейової пастки.

У ванних кімнатах встановіть пастки з принадою на карнизах або полицях, де були виявлені екскременти. Переконайтеся, що поблизу немає інших джерел їжі, інакше ви залучите щурів.

Крім того, використовуйте липкі клейові пастки поруч із будь-якими щілинами або отворами в трубах, щоб, якщо миша проникне через них, вона не змогла вибратися назад!

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