Как быстро поймать мышь, чтобы она вас не укусила: 5 простых лайфхаков

UAportal подготовил лучшие лайфхаки, чтобы поймать мышь. Они позволят быстро и легко словить грызуна.

Совет 1

Размещайте ловушки возле стен. Мыши обычно перемещаются вдоль стен, поэтому размещение ловушек возле них является эффективным способом их поимки. Убедитесь, что ловушка надежно прикреплена к стене или полу.

Совет 2

Используйте ловушки с липким клеем. Это доступный способ отлова мышей без использования приманки. Клей следует наносить в местах повышенной активности мышей, например, за мебелью или бытовой техникой.

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Совет 3

Используйте приманку. Приманивание ловушек пищей может привлечь в них мышей эффективнее, чем другие методы. Выбирайте такие продукты, как арахисовое масло, сыр или орехи, которые привлекательны для мышей, но их трудно извлечь из ловушки, не застряв в ней.

Совет 4

Убедитесь, что территория вокруг ловушки чистая. Мыши с меньшей вероятностью подойдут к грязному месту из-за его запаха и потенциального наличия паразитов, переносящих болезни. Любые источники пищи также должны быть удалены с территории, так как они будут привлекать конкурирующих животных, таких как крысы, а не только мышей.

Совет 5

Регулярно проверяйте свои ловушки. Проверяйте ловушки каждый день, чтобы мышей, попавших в ловушку, можно было быстро освободить или избавиться от них, пока они не испытали ненужных страданий или травм из-за слишком долгого пребывания в ловушке. Это также гарантирует, что при необходимости ловушку можно будет сбросить, прежде чем другая мышь найдет ее снова.

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Примеры применения каждого совета в различных ситуациях:

На кухнях расставьте липкие клеевые ловушки под бытовой техникой и мебелью, где может быть разлита еда, так как это привлечет мышей эффективнее, чем приманка. Убедитесь, что все источники пищи, такие как миски с кормом для домашних животных, находятся подальше от этих мест!

Также используйте ловушки с приманкой вдоль стен, чтобы поймать всех грызунов, пытающихся вырваться из лап клеевой ловушки.

В ванных комнатах установите ловушки с приманкой на карнизах или полках, где были обнаружены экскременты. Убедитесь, что поблизости нет других источников пищи, иначе вы привлечете крыс.

Кроме того, используйте липкие клеевые ловушки рядом с любыми щелями или отверстиями в трубах, чтобы, если мышь проникнет через них, она не смогла выбраться обратно!

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