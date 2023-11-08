Як швидко зняти подразнення шкіри після гоління: дієві поради

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть швидко зняти подразнення після гоління. Дізнайтеся, як зволожити шкіру гелем алое вера і накласти холодний компрес, щоб заспокоїти її та зменшити запалення.

Зволоження за допомогою гелю алое вера

Один з ефективних лайфхаків для швидкого зняття подразнення після гоління – зволоження гелем алое вера. Алое вера має заспокійливі та протизапальні властивості, які допомагають зменшити почервоніння і заспокоїти подразнену шкіру. Для досягнення оптимального результату рекомендується нанести тонкий шар гелю алое вера на поголену ділянку і м'яко помасажувати.

Читайте також: Таємні суперсили піни для гоління: нетрадиційні способи її використання

Холодний компрес

Ще одна швидка і проста порада – прикласти холодний компрес після гоління, щоб зменшити подразнення. Холодна температура сприяє звуженню кровоносних судин і зменшенню запалення, забезпечуючи негайне полегшення. Просто покладіть чисту тканину, обгорнуту кубиками льоду, або холодний пакет на подразнену ділянку на кілька хвилин, щоб зменшити почервоніння і запобігти подальшому подразненню.

Уникнення жорстких продуктів та інструментів

Якщо подразнення з'являється після кожного гоління, щоб запобігти подальшому роздратуванню, важливо уникати жорстких засобів та інструментів. Рекомендується обирати м'які креми або гелі для гоління без ароматизаторів.

Крім того, використання гострого леза бритви та уникнення надмірного тиску під час гоління може допомогти мінімізувати подразнення. Тупі бритви та надмірний тиск можуть спричинити опік бритвою та погіршити подразнення.

Нагадаємо, ми розповідали, як боротися з подразненнями при голінні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!