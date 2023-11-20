Як швидко зняти стрес: 5 найкращих вправ
У цій статті ми розглянемо найкращі вправи, які ефективно знімають стрес. UAportal виявив найефективніші з них. Після ознайомлення з ними, ви зможете почувати себе спокійно та розслаблено.
Глибоке дихання
Вправи на глибоке дихання розслаблюють, знижують кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. Практикуйте глибоке дихання, вдихаючи через ніс на рахунок "чотири", затримуйте дихання, а потім повільно видихайте через рот.
Йога
Йога поєднує фізичні рухи, контроль дихання та уважність. Вона знімає напругу і сприяє розслабленню.
Читайте також: Як швидко позбутися похмілля: прості поради для приємного ранку після вечірки
Медитація
Медитація фокусується на диханні або певній мантрі. Регулярна практика покращує самосвідомість і зменшує стрес.
Ходьба
Ходьба вивільняє ендорфіни, покращує кровообіг і заспокоює розум. Прогуляйтеся швидким кроком принаймні 20 хвилин, щоб очистити думки та розслабитися.
Тайцзіцюань
Тайцзіцюань – це китайське внутрішнє бойове мистецтво, яке поєднує повільні рухи, глибоке дихання та медитацію. Регулярна практика зменшує стрес і сприяє загальному самопочуттю.
Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!