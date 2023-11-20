Як швидко зняти стрес: 5 найкращих вправ

У цій статті ми розглянемо найкращі вправи, які ефективно знімають стрес. UAportal виявив найефективніші з них. Після ознайомлення з ними, ви зможете почувати себе спокійно та розслаблено.

Глибоке дихання

Вправи на глибоке дихання розслаблюють, знижують кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. Практикуйте глибоке дихання, вдихаючи через ніс на рахунок "чотири", затримуйте дихання, а потім повільно видихайте через рот.

Йога

Йога поєднує фізичні рухи, контроль дихання та уважність. Вона знімає напругу і сприяє розслабленню.

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Медитація

Медитація фокусується на диханні або певній мантрі. Регулярна практика покращує самосвідомість і зменшує стрес.

Ходьба

Ходьба вивільняє ендорфіни, покращує кровообіг і заспокоює розум. Прогуляйтеся швидким кроком принаймні 20 хвилин, щоб очистити думки та розслабитися.

Тайцзіцюань

Тайцзіцюань – це китайське внутрішнє бойове мистецтво, яке поєднує повільні рухи, глибоке дихання та медитацію. Регулярна практика зменшує стрес і сприяє загальному самопочуттю.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

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