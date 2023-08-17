Як швидко засинати: п'ять ефективних порад для спокійного сну

Якісний сон є запорукою здорового способу життя, омолодження тіла, розуму та духу. Проте, багато хто з людей щоночі бореться, ворочаючись, не отримуючи глибокий відпочинок.

UAportal підготував поради, які допоможуть переналаштувати сон, зробивши його гармонійним і глибоким. Розкрийте секрети спокійного сну, починаючи з регулювання розпорядку дня і закінчуючи оптимізацією середовища.

Почніть з режиму

Встановлення режиму відходу до сну може бути корисним. Практика щодня лягати спати і прокидатися в один і той же час допомагає відрегулювати внутрішній годинник організму. Створення розслаблюючої процедури перед сном, наприклад, читання книги або прийняття теплої ванни, може подати сигнал тілу, що настав час відпочити.

Створіть сприятливе середовище

Важливо створити сприятливе для сну середовище. Переконайтеся, що в спальні прохолодно, темно і тихо – це покращить сон. Корисно використовувати щільні штори або маску для очей, щоб уникнути потрапляння світла, а також розглянути можливість використання беруш, щоб відгородитися від шуму, який може заважати.

Не використовуйте гаджети

Рекомендується обмежити вплив екранів перед сном. Синє світло, яке випромінюють електронні пристрої, може перешкоджати виробленню в організмі мелатоніну – гормону, який допомагає регулювати сон. Відмова від використання екранів, таких як смартфони або планшети, принаймні за годину до сну може сприяти його покращенню.

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Зменшіть активність перед сном

Бажано уникати стимулюючих видів діяльності перед відходом до сну. Активні фізичні вправи, вживання кофеїну або алкоголю, а також важка їжа можуть ускладнити засинання. Рекомендується не робити цього принаймні за кілька годин до відпочинку.

Практикуйте релаксацію

Керування стресом і тривогою має вирішальне значення. Стрес і занепокоєння можуть змусити розум працювати в напруженому режимі, що ускладнює розслаблення і засинання. Практика релаксаційних технік, таких як глибоке дихання або медитація, може допомогти заспокоїти розум перед сном.

Нагадаємо, експерти зі сну розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

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