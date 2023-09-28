Як досягти глибокого очищення обличчя в домашніх умовах: дієві поради

UAportal підготував докладний матеріал, який допоможе включити ефективні поради та техніки у рутину догляду за шкірою. Дізнайтеся, як досягти глибокого очищення обличчя в домашніх умовах і насолоджуватися перевагами чистої та свіжої шкіри.

Використовуйте м'який очищувальний засіб

Коли справа доходить до глибокого очищення обличчя в домашніх умовах, важливо почати з м'якого засобу для вмивання. Шукайте засіб, спеціально розроблений для вашого типу шкіри, незалежно від того, суха вона, жирна чи чутлива. Уникайте жорстких очищувальних засобів, які можуть позбавити шкіру природних масел і викликати подразнення.

Регулярно відлущуйте шкіру

Відлущування – важливий етап глибокого очищення обличчя. Він допомагає видалити омертвілі клітини шкіри, очистити пори та надати шкірі свіжого, сяючого вигляду. Оберіть м'який пілінг, що підходить для вашого типу шкіри, і використовуйте його 2-3 рази на тиждень.

Читайте також: Як запобігти появі зморшок: косметологи радять робить це щодня

Нанесіть пілінг на вологу шкіру масажними круговими рухами, зосереджуючись на ділянках, схильних до закупорки, таких як ніс і підборіддя. Ретельно змийте теплою водою, щоб видалити залишки засобу.

Розпарюйте обличчя

Розпарювання обличчя – чудовий спосіб відкрити пори та забезпечити більш глибоке очищення. Наповніть миску гарячою водою і нахиліться над нею, накривши голову рушником, щоб утримувати пару. Залишайтеся в такому положенні приблизно 5-10 хвилин.

Пара допомагає пом'якшити шкіру і звільнити її від бруду, жиру та інших домішок, які можуть застрягти у ваших порах. Після розпарювання сполосніть обличчя прохолодною водою, щоб закрити пори.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!