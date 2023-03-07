Як дістати зламаний ключ із замку за допомогою змазки та банківської картки

Іноді ключ може застрягти у замку та зламатися, заблокувавши двері. Втім, не варто панікувати та виламувати двері.

UAportal підготував три поради, як дістати зламаний ключ із замку. Знадобляться мастило, пінцет та банківська картка.

Порада 1

Використовуйте мастило, наприклад, WD-40 або силіконовий спрей. Вони допоможуть послабити механізм замку та полегшать вилучення ключа без пошкоджень.

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Порада 2

Якщо мастило не допомагає, використовуйте плоскогубці або пінцет. Будьте обережні і не докладайте занадто багато зусиль, оскільки це може принести більше шкоди, ніж користі.

Порада 3

За потреби використовуйте невеликий молоток та викрутку. Також підійде стара кредитна картка. Цими предметами потрібно виштовхнути решту ключа з циліндра замка.

Нагадаємо, UAportal розповів, що робити, якщо ремінь безпеки перестав втягуватися чи заклинити. Причин таких казусів може бути кілька, ми розглянули найчастіші проблемні випадки.

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