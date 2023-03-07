Как достать сломанный ключ из замка с помощью смазки и банковской карты

Иногда ключ может застрять в замке и сломаться, заблокировав дверь. Впрочем, не стоит паниковать и выламывать двери.

UAportal подготовил три совета, как достать сломанный ключ из замка. Понадобятся смазка, пинцет и банковская карточка.

Совет 1

Используйте смазку, например, WD-40 или силиконовый спрей. Они помогут ослабить механизм замка и облегчат извлечение ключа без повреждений.

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Совет 2

Если смазка не помогает, используйте плоскогубцы или пинцет. Будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий, так как это может принести больше вреда, чем пользы.

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Совет 3

При необходимости используйте небольшой молоток и отвертку. Также подойдет старая кредитная карта. Этими предметами нужно вытолкнуть оставшиеся части ключа из цилиндра замка.

Напомним, UAportal рассказал, что делать, если ремень безопасности перестал втягиваться или заклинить. Причин таких казусов может быть несколько, мы рассмотрели самые частые проблемные случаи.

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