Як використовувати оцет для знищення бурʼянів: екологічна альтернатива гербіцидам

Оцет – універсальний домашній засіб, який можна використовувати для різних цілей, в тому числі для боротьби з бур'янами. Якщо шукаєте екологічно чисту альтернативу синтетичним гербіцидам, оцтовий засіб може стати для цього ідеальним рішенням.

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Як правильно вибрати оцет

Звичайний білий оцет, який зазвичай можна знайти в магазинах, містить 5% оцтової кислоти і 95% води. Хоча його можна використовувати як засіб для знищення бур'янів, він найефективніший на невеликих, молодих бур'янах, яким менше двох тижнів. Майте на увазі, що для досягнення бажаних результатів може знадобитися кілька застосувань.

Щоб підвищити ефективність, можна створити більш потужну суміш, додавши чашку кухонної солі і столову ложку рідкого господарського мила до літра білого оцту. Однак будьте обережні, оскільки надмірне використання цього домашнього розчину може призвести до накопичення солі в ґрунті, що пригнічуватиме ріст рослин у майбутньому.

Для більш жорстких багаторічних бур'янів рекомендується використовувати 20% розчин. Цей тип оцту можна придбати в садових центрах, фермерських магазинах або в інтернет-магазинах.

Де і коли його застосовувати

При застосуванні оцтового засобу для знищення бур'янів дуже важливо вибрати відповідні місця, такі як бетонні шви на тротуарах, мульчовані або гравійні доріжки. Ці місця дозволяють цілеспрямовано обприскувати, не впливаючи на сусідні рослини.

Виберіть день з температурою вище 20°C і достатньою кількістю сонячного світла, оскільки засіб для знищення бур'янів найкраще працює, коли відбувається активний фотосинтез. Уникайте вітряних або дощових днів, оскільки вітер може занести оцет на непередбачені ділянки, а дощ знизить його ефективність.

Техніка застосування

Для забезпечення ефективного контролю бур'янів важливо наносити оцет безпосередньо на листя цільових бур'янів. Уникайте контакту з іншими рослинами, оскільки оцет неселективний і може пошкодити будь-яку рослинність, якої торкнеться. Оцтова кислота обпікає і висушує листя, в результаті чого бур'яни гинуть.

Після застосування

Після застосування оцтового засобу для знищення бур'янів може відчуватися сильний запах, що нагадує заправку для салату. Хоча цей запах може зберігатися протягом декількох днів, він може служити природним відлякувачем для білок, зайців та інших небажаних відвідувачів саду. Бажано зачекати принаймні два тижні, перш ніж повторно наносити оцтовий розчин.

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