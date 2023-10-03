Як використовувати яєчну шкаралупу на городі: спосіб виготовлення природного добрива

Чимало господарів намагається застосовувати безпечні та екологічно чисті методи догляду за врожаєм. Одним з таких способів є використання яєчної шкаралупи як добриво. UaPortal розповів про його особливості, а також поділився, які рослини можуть отримати користь від такої практики.

Коли яєчна шкарлупа є корисною

Яєчна шкаралупа є особливо корисною для деяких рослин, зокрема, цвітної капусти, сливи, помідорів, картоплі та часнику. Наприклад, для помідорів вона може бути дуже ефективною на стадії розсади. Яєчна шкаралупа допоможе захистити її від хвороби чорної ніжки. Існує два способи її використання для томатів: додавати шкарлупу в ґрунт, щоб поліпшити його структуру й вміст поживних речовин, або приготувати настій.

Як приготувати засіб з яєчної шкарлупи

Залийте шкаралупу 5-6 яєць одним літром води.

Дайте суміші настоятися протягом 5 днів, струшуючи її двічі на день, щоб забезпечити рівномірне насичення.

Коли настій буде готовий, використовувати його для поливу рослин томатів.

Цим розчином також можна удобрювати сливи, цвітну капусту та картоплю, аби вони отримали необхідні поживні речовини для здорового росту.

Особливості використання яєчної шкарлупи

Окрім цього, яєчна шкаралупа також є природним відлякувачем для шкідників, зокрема, равликів, мишей, колорадських жуків та кротів. Для цього вам потрібно подрібніти її на крихти та розкидати їх навколо рослин.

Одначе пам’ятайте, що яєчна шкарлупа підходить не для всіх рослин. Наприклад, йдеться про полуницю, горох, огірки та кабачки. Ці рослини дуже чутливі до високого вмісту кальцію, який може спричинити окислення ґрунту, а також – перешкоджати їхньому росту.

Раніше, UaPortal розповів про найкращий час для посіву трави, щоб отримати гарний газон навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!