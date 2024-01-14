Як позбутися ковтунів на одязі: Три корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, як прибрати ковтуни на одязі. Дізнайтеся, як це можна зробити за допомогою народних засобів.

Липка стрічка

Простий трюк для усунення ковтунів на одязі полягає у використанні шматка липкої стрічки. Для цього потрібно обернути її навколо пальців липкою стороною назовні і обережно поплескати по ділянках з ворсом. В результаті стрічка ефективно видаляє ворсинки з одягу.

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Валики для видалення ковтунів

Валик для видалення ковтунів забезпечує зручний та ефективний підхід до усунення їх з одягу. Прокрутіть клейку поверхню валика по ділянках з ковтунами, у результаті він без зусиль збирає і видаляє небажані шерстинки. Валики для ворсу особливо підходять для великих ділянок тканини, зокрема пальт і светрів.

Пемза

Пемза може бути використана як нетрадиційний метод для видалення ковтунів на одязі. Злегка потріть нею по тканині, щоб прибрати ковтуни. Важливо спочатку випробувати цей метод на невеликій, непомітній ділянці тканини, щоб переконатися, що він не спричинить жодних пошкоджень.

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