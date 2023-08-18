Як позбутися червоного павутинного кліща: корисні поради, які врятують ваші рослини

Чи помічали ви коли-небудь маленькі червоні павучки, які атакують рослини? Ці крихітні істоти є павутинними кліщами, які можуть завдати шкоди теплицям і кімнатним рослинам. UaPortal підготував ефективні поради, які допоможуть вам з ними боротися.

Особливості павутинних кліщів

Упродовж більшої частини року ці павуки мають блідо-зелений колір з двома темними плямами на спині. Однак восени та взимку вони набувають яскравого оранжево-червоного відтінку й можуть шукати укриття в тріщинах, на підвіконнях або навіть у будинках. Ці комахи проживають в жарких і сухих умовах, тому теплиці та будинки з центральним опаленням є ідеальним середовищем для його розмноження. Поки температура тримається вище ніж 12ºC, червоний павутинний кліщ може розмножуватися.

Зараження павутинним кліщем

Виявити павутинного кліща на тепличних або кімнатних рослинах дуже просто. Зверніть увагу на тонке павутиння й плямистість на поверхні листків і стебел. Скористайтеся лупою, щоб виявити кліщів та їхні яйця. Огляньте нижню сторону листя. Уражені рослини не матимуть достатньої життєвої сили й з часом можуть загинути від зараження.

Поширені місця для павутинного кліща

Хоча кімнатні та тепличні рослини є типовими мішенями для павутинного кліща, але ви також можете зустріти його просто неба на фуксіях, квасолі, бобівнику, лілейнику та виноградній лозі.

Ефективні заходи боротьби з павутинним кліщем

Оскільки вони проживають у спекотних і сухих умовах, дуже важливо покращити циркуляцію повітря й підвищити рівень вологості у приміщенні. Тому регулярно зволожуйте їх й ставте миски з водою на грядки між рослинами.

Коли денна температура в теплиці стабільно коливається в межах 21ºC, то можете заселити рослин хижим кліщем Phytoseiulus persimilis, який живиться цими павуками на всіх стадіях їх життєвого циклу, включаючи яйця, швидко зменшуючи популяцію й зводячи до мінімуму пошкодження рослин. Цей біологічний метод боротьби широко використовується як у теплицях, так і вдома.

Коли температура залишається нижче за 15ºC, що є мінімальною температурою для виживання Phytoseiulus persimilis, необхідно застосовувати альтернативні заходи. Спробуйте використати, наприклад, спреї, що містять жирні кислоти або рослинні олії.

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