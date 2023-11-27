Як позбутися неприємного запаху з холодильника: лайфхаки

Усунути сморід з холодильника вже й не так важко, зокрема забезпечити чистоту та свіжість можна за допомогою ефективних лайфхаків. UAportal розповідає про найкращі поради та методи, як позбутися неприємних запахів з холодильника.

Харчова сода

Один з ефективних способів позбутися неприємного запаху в холодильнику – використання харчової соди. Якщо поставити відкриту коробку або контейнер з содою на одну з полиць холодильника, вона допоможе поглинути неприємні запахи. Не забувайте замінювати соду кожні 1-2 місяці, щоб підтримувати її дієвість.

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Оцтовий розчин

Змішайте воду та оцет в пульверизаторі з рівним співвідношенням, розпиліть розчин всередині холодильника і протріть вологою ганчіркою. Властивості оцту нейтралізують будь-які стійкі запахи, особливо їжі.

Активоване вугілля

Активоване вугілля є ефективним засобом для усунення запахів з холодильника. Покладіть невелику миску з таблетками всередину холодильника, залиште на кілька днів, поки запах не зникне. Активоване вугілля можна легко знайти в аптеках або придбати онлайн.

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