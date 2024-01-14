Як позбутися неприємного запаху куртки без прання: Три корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, як освіжити куртку без прання. Дізнайтеся ефективні стратегії, які допоможуть за допомогою народних засобів швидко і зручно відновити вигляд верхнього одягу.

Оцет і вода

Один з простих способів освіжити куртку без прання – змішати в пульверизаторі рівні частини води і білого оцту. Розчином можна злегка збризнути куртку, приділяючи особливу увагу місцям, які могли ввібрати в себе неприємні запахи. Потім куртку можна повісити сушитися на повітрі на кілька хвилин, протягом яких оцет допоможе нейтралізувати будь-які стійкі запахи.

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Обробка парою

Ще один швидкий спосіб – використання ручного відпарювача для видалення запахів з куртки. Для цього наповніть парогенератор водою, увімкніть його в розетку і пройдіться ним по куртці.

Серветки для сушильної машини

Для цього потрібно ароматизовану сушильну серветку покласти всередину куртки на кілька хвилин. Натуральні олії, що містяться в аркуші, допоможуть освіжити тканину.

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