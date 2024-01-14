Как избавиться от неприятного запаха куртки без стирки: Три полезных лайфхака

UAportal подготовил лайфхаки, как освежить куртку без стирки. Узнайте эффективные стратегии, которые помогут с помощью народных средств быстро и удобно восстановить облик верхней одежды.

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Уксус и вода

Один из простых способов освежить куртку без стирки – смешать в пульверизаторе равные части воды и белого уксуса. Раствором можно слегка сбрызнуть куртку, уделяя особое внимание местам, которые могли впитать в себя неприятные запахи. Затем куртку можно повесить сушиться на воздухе на несколько минут, в течение которых уксус поможет нейтрализовать любые стойкие запахи.

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Обработка паром

Еще один быстрый способ – использование ручного отпаривателя для удаления запахов из куртки. Для этого наполните парогенератор водой, включите его в розетку и пройдитесь по куртке.

Салфетки для сушильной машины

Для этого нужно ароматизированную сушильную салфетку положить внутрь куртки на несколько минут. Натуральные масла, содержащиеся в листе, помогут освежить ткань.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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