Як позбутися павуків у будинку: дієві поради
Позбутися від павуків у будинку можна досить просто, якщо дотримуватися кількох рекомендацій. UAportal підібрав кілька порад, які допоможуть справитися з цією проблемою без використання шкідливих хімічних речовин.
Зберігайте чистоту
Регулярно прибирайте павутину і пил у вашому домі, оскільки павуки використовують павутину для ловлі здобичі. Залишайте кухню та інші ділянки, де зберігається їжа, в чистоті та порядку.
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Використовуйте дверні ущільнювачі
Встановіть ущільнювачі на дверях і вікнах, щоб запобігти проникненню павуків та інших комах.
Збільшіть освітлення
Павуки зазвичай віддають перевагу темним місцям. Тому тримайте будинок освітленим і уникайте довгих періодів повної темряви.
Перевірте рослини
Павуки можуть ховатися в горщиках із рослинами. Періодично перевіряйте їх на наявність павутин і павуків.
Застосовуйте нейтральні засоби
Якщо необхідно, використовуйте нейтральні спреї для павуків.
Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.
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