Як позбутися запаху плісняви в пральній машині: три корисні способи

Ви ніяк не можете позбутися запаху цвілі з пральної машини, через що ваші речі теж неприємно пахнуть? UAportal підготував 3 корисні поради про те, як впоратися з цією проблемою.

Очистьте машину з оцтом

Спершу позбудьтеся видимої плісняви з барабана. Протріть поверхні сумішшю води та оцту, попередньо змішавши їх у рівних пропорціях. Особливу увагу приділіть гумовій прокладці, оскільки цвіль зазвичай накопичується саме там.

Після цього, запустіть цикл прання в гарячій воді з оцтом, щоб додатково помити машину. Повторюйте цей процес кожні кілька тижнів, щоб запобігти утворенню цвілі, а також усунути неприємні запахи.

Використовуйте харчову соду та оцет

Додайте дві склянки білого оцту в дозатор для мийного засобу й запустіть цикл прання з гарячою водою. Це допоможе видалити будь-яку плісняву або наліт. Згодом насипте пів склянки харчової соди безпосередньо в барабан і запустіть ще раз прання в гарячій воді.

Харчова сода допомагає нейтралізувати неприємні запахи. Повторюйте цю процедуру раз на місяць, щоб підтримувати машину в чистоті.

Залишайте дверцята відчиненими

Після кожного прання важливо залишати дверцята пральної машини відчиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Це допоможе запобігти накопиченню вологи, що потенційно є причиною появи цвілі та неприємних запахів. Якщо ви відчините дверцята, то внутрішня частина машини зможе просохнути, що зменшить ймовірність утворення грибка.

Раніше, UaPortal поділився, як швидко позбутися цвілі.

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