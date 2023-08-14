Як Квентін Тарантіно дійшов до майстра кіно, почавши простим продавцем у відеопрокаті: цікаві факти про культового режисера

Шлях Квентіна Тарантіно від молодого ентузіаста, який працював у відеомагазині, до культового режисера залишив незабутній слід у світі кіно. UAportal підготував історію становлення зірки кінематографа.

Тарантіно народився 27 березня 1963 року в Ноксвілл, штат Теннессі, і його раннє життя було відзначено пристрастю до кіно. Вихований матір'ю Конні МакГью, яка згодом вийшла заміж за музиканта і переїхала в Ель Сегундо в Лос-Анджелесі, Тарантіно знаходив втіху та натхнення у фільмах, що дивилися на маленькому екрані в будинку свого дитинства.

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У віці 22 років Тарантіно почав працювати у "Відеоархіві", кіномагазині на Мангеттен-Біч, Каліфорнія, отримуючи скромну зарплату 200 доларів на тиждень. Він не знав, що ця робота визначить його майбутнє у кіноіндустрії. Саме там чоловік познайомився з Роджером Аварі, колегою, який став його близьким другом та співробітником. Пізніше така співпраця призведе до створення сценарію фільму "Кримінальне чтиво", який принесе Тарантіно "Оскар".

Всупереч поширеній думці, Тарантіно став кіноманом не через роботу в кіномагазині. Насправді, він уже був пристрасним і обізнаним ентузіастом кіно, і саме тому його взяли на роботу в першу чергу, магазин визнав його досвід та любов до кіно.

1986 року, ще працюючи у "Відеоархіві", Тарантіно відвідував акторські курси. Проте його інтереси поступово змістилися у бік написання сценаріїв та режисури. Ця зміна призвела до першої режисерської спроби – "День народження мого кращого друга".

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У співпраці зі своїм другом та колегою Крейгом Гаманом Тарантіно написав сценарій до фільму. Весь акторський склад та знімальна група складалися з його колег, які пожертвували 6 000 доларів зі своїх зарплат на фінансування проєкту. На жаль, після трьох років напруженої роботи фільм випадково знищили.

У 1992 році вийшов проривний фільм Тарантіно "Скажені пси". Хоча спочатку фільм не мав успіху у прокаті, він став культовим завдяки домашньому відеопрокату. З того часу кожен аспект фільмів Тарантіно від ретельних кадрів до хитромудрих сценаріїв був детально проаналізований і вивчений кінематографістами по всьому світу. На жаль, магазин "Відеоархів" зачинив свої двері у 1994 році, символізуючи занепад закладів відеопрокату.

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