Як легко та швидко видалити плями з дитячого одягу без хімічних засобів: дієві поради

Літо – це улюблена пора року для дітей. У цей період малеча чимало перебуває на свіжому повітрі та активно проводить час: грає у футбол, лазить по деревах, катається на велосипедах. Однак для батьків радість безтурботних літніх днів може бути затьмарена щоденним пранням одягу дітей, особливо якщо йдеться про плями, які важко вивести. Зокрема, забруднення від трави, фруктів і ягід.

Якщо ви не наважуєтеся використовувати агресивні хімічні засоби для делікатних тканин, не хвилюйтесь! UAportal підготував кілька простих, але ефективних методів, які допоможуть вам впоратися з цими плямами.

Плями від трави чи землі

Спочатку акуратно промокніть пляму вологою тканиною, щоб вона ввібрала якнайбільше бруду. Нанесіть лимонний сік або оцет на забруднену ділянку та залиште приблизно на 20-30 хвилин. Якщо буде потрібно, виперіть цю річ звичним для вас способом.

Плями від ягід та фруктів

Щоб розпрощатися з набридливими плямами від ягід та фруктів, виконайте такі три прості кроки:

Замочіть забруднену річ у холодній воді приблизно на 15 хвилин.

Нанесіть на пляму трохи господарського мила та залишіть на 10 хв.

Ретельно прополощіть річ у холодній воді, та виперіть звичним способом.

Плями крові

Активні ігри часто призводять до дрібних травм. Для ефективної боротьби з плямами крові, експерти радять використати перекис водню. Замочіть забруднену тканину в теплій воді, змішаній з перекисом водню, та обережно виперіть одяг вручну. Цей метод найкраще підходить для одягу світлих тонів, тому що перекис водню має відбілювальний ефект. Тож враховуйте цю особливість, якщо наважилися боротися з плямами на темній тканині.

Раніше, UaPortal поділився, чому регулярне прання рушників важливе для вашого здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!