Як легко очистити акрилову ванну до блиску: вам допоможуть прості засоби, що є під рукою вдома

Акрилові ванни вимагають регулярного догляду та обслуговування, щоб вони виглядали свіжими та чистими. UAportal підготував прості та ефективні методи відновлення блиску акрилової ванни.

Чистячі засоби з кухні для дуже брудної акрилової ванни

Коли справа доходить до очищення акрилової ванни від накипу, слід уникати твердих хімічних засобів. Натомість спробуйте використовувати натуральні розчинники, такі як оцет або лимонна кислота. Ось кілька методів, які ви можете спробувати:

1. Розчин оцту:

Змішайте 1 частину оцтової кислоти або оцту із 2 частинами води. Налийте розчин на плями та залиште на 10-20 хвилин. Для видалення стійких плям покладіть фланель, змочену в оцтовій воді. Промийте теплою водою з душу і насухо витріть серветкою.

Читайте також: Як відбілити ванну і позбутися жовтих плям: лайфхак

2. Розчин лимонної кислоти:

Змішайте рівні частини лимонної кислоти та води. Нанесіть розчин на плями та залиште на такий самий час. Ретельно промийте теплою водою і витріть насухо ганчіркою.

3. Мило та харчова сода:

Розчиніть 30 г натертого господарського мила в 1 літрі теплої води. Додайте в розчин 2 столові ложки харчової соди. Нанесіть суміш на плями та змийте через 10-20 хвилин.

4. Харчова сода та оцет:

Розчиніть 100 г харчової соди в 500 мл теплої води. Додайте 500 мл оцту. Також можна нанести суміш харчової соди та оцту безпосередньо на плями.

Цей метод слід використовувати обережно і в крайньому випадку для плям, що важко виводяться. Для слабких та помірно забруднених плям достатньо лимонної кислоти або води з оцтом. Щоб досягти блиску поверхні, після чищення протріть її сухою ганчіркою.

Читайте також: Як очистити пральну машину від накипу та позбутися мікробів та запаху

Вибір правильного засобу

Хоча натуральні розчинники, такі як оцет та харчова сода, можуть бути ефективними, рекомендується використовувати спеціалізовані засоби, спеціально розроблені для акрилових ванн. Переконайтеся, що вибраний засіб маркований як безпечний для використання на акрилових поверхнях і не містить абразивів. Уникайте використання засобів для чищення, що містять хлор, або будь-яких продуктів з невідомою сумісністю.

Боротьба з важковивідними плямами

Для важких плям, таких як кава, іржа або фарба, корисним засобом може стати харчова сода. Зробіть пасту, змішавши харчову соду з|із| невеликою кількістю води до утворення консистенції, придатної для використання. Нанесіть пасту на плями та залиште на 15-20 хвилин. Обережно видаліть пасту м'якою фланеллю або тканиною.

Читайте також: Як очистити посуд від стійкого нальоту

Профілактика – ключ до успіху

Щоб уникнути клопотів з очищення важковиведених плям, дуже важливо вживати профілактичних заходів. Використовуйте захисний шар або килимок у ванній, уникайте миття будь-яких барвників безпосередньо у ванній і будьте обережні при нанесенні фарби для волосся поблизу ванни, щоб запобігти випадковому фарбуванню. Акрилові ванни більш тендітні, ніж емальовані чавунні, і вимагають особливого догляду.

Щоденний догляд

Щоб звести до мінімуму накопичення бруду та мильного нальоту, увімкніть у щоденний догляд просту процедуру. Після кожного використання обполіскуйте поверхню ванни слабким мильним розчином і витирайте насухо ганчіркою. Така регулярна практика запобігатиме появі важковиведених плям.

Пам'ятайте, що при чищенні акрилової ванни завжди використовуйте м'які губки та уникайте чищення щіткою або жорсткою губкою. Жорстка губка може залишити на поверхні мікротріщини та подряпини, що призведе до скупчення бруду та погіршення зовнішнього вигляду.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !